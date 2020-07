Usa, si lancia dal paracadute per festeggiare la fine del liceo, muore davanti ai genitori (Di lunedì 20 luglio 2020) muore lanciandosi dal paracadute davanti ai genitori Una studentessa 18enne è morta in Georgia davanti ai genitori mentre si lanciava con il paracadute, in tandem con il suo istruttore, per festeggiare la fine della scuola. Secondo quanto si apprende da fonti locali, il paracadute principale del maestro 35enne non si è aperto durante il lancio, e ha causato così la morte di entrambi. La ragazza aveva incluso il lancio in paracadute in una lista di cose da fare prima dell’università. Per questa attività, era stata accompagnata dal padre e dalla madre, ma davanti ai loro occhi ha perso la vita precipitando nel ... Leggi su tpi

