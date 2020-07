Traffico Roma del 20-07-2020 ore 08:00 (Di lunedì 20 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto rallentamenti sono segnalati sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale coda in direzione della città anche sulla di azioni di Roma Sud Tra la barriera di Torrenova è il raccordo Qualche rallentamento poi sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra Roma sud e Appia e sulla esterna invece tra Prenestina e lo svincolo per A24 Cambiamo argomento nuovi lavori di scavo per posa della fibra ottica su via Baldo degli Ubaldi possibili rallentamenti fra Viale di Valle Aurelia e via Girolamo vitelli per la riduzione della sede viaria al via i lavori di manutenzione lungo i binari di viale delle Milizie da oggi è Fino al prossimo 7 agosto i tram della linea 19 saranno sostituiti da bus navetta tra Valle Giulia ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-07-2020 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4) e A1 Svincolo… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via Salaria code tra Via Cortona e Aeroporto dell'Urbe > centro Città ­ #luceverde #Lazio - TrafficoA : Firenze-Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-07-2020 ore 19:30 RomaDailyNews Lavori di Acque Spa Ecco come cambia il traffico da oggi

In conseguenza dei lavori di sostituzione della rete fognaria e di potenziamento della rete idrica, da oggi è interdetto il transito a ogni veicolo sulla Provinciale Buggianese 15 nel tratto denominat ...

Incidente a Sabaudia, frontale tra due auto in via Sant’Andrea: sette persone ferite

Due macchine si sono scontrate poco dopo l'ora di pranzo a Sabaudia, in via Sant'Andrea. Sette persone sono rimaste ferite nell'incidente, non è ancora chiaro se le loro condizioni siano gravi o meno.

