Telelaser Pontina: anche questa settimana (fino al 26 luglio) controlli della Polstrada (Di lunedì 20 luglio 2020) Telelaser Pontina, proseguono i controlli volti a contrastare il fenomeno dell’alta velocità sulle strade del Lazio. Ecco il calendario delle postazioni mobili con validità da lunedì 20 luglio 2020 a domenica 26 luglio 2020: 24/07/2020: Strada Regionale SR / 156 dei Monti Lepini FR Sabato 25/07/2020: Strada Statale SS / 148 via Pontina LT 26/07/2020: Autostrada A / 12 Genova-Roma RM Telelaser Pontina: anche questa settimana (fino al 26 luglio) controlli della Polstrada su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

