Suso al Siviglia, ora il riscatto è ufficiale: contratto quinquennale (Di lunedì 20 luglio 2020) Addio al Milan, Suso è ufficialmente un giocatore del Siviglia. Dopo aver conquistato l’acceso alla prossima Champions League, come da accordi il Siviglia ha esercitato il diritto di riscatto per Suso. Autore di una buona seconda parte di stagione, l’esterno spagnolo lascia definitivamente il club rossonero per il Siviglia con un contratto quinquennale. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club. Leggi su sportface

AntoVitiello : #Siviglia aritmeticamente in Champions, scatta la clausola per #Suso, riscatto obbligatorio per il club spagnolo. A… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - Antonio7milan : RT @86_longo: #Siviglia: ufficiale il riscatto di #Suso - marcovarini : Ufficiale: #Suso è definitivamente un giocatore del Siviglia. - RiccardoLana2 : RT @86_longo: #Siviglia: ufficiale il riscatto di #Suso -