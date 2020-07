Salvini: “Orban è con l’Italia, gli amici di Conte e del Pd no” (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono giorni molto caldi sul fronte europeo, dato che ci sono numerosi temi che i diversi Paesi stanno discutendo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver ricevuto un sms dal numero uno ungherese Orban, che nel Consiglio europeo si è schierato con Roma e contro l’Olanda, ha voluto rilasciare un commento in merito: “Orbán è con l’Italia, gli amici di Conte e del Pd no”. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Viktor Orbán è con l’Italia, gli amici di Conte e del Pd no. - MediasetTgcom24 : Consiglio Ue, sms di Orban a Salvini: 'L'Ungheria sta con l'Italia' #Ue - matteograndi : Riassumendo: Orban sta dalla parte di Conte, Salvini sta dalla parte di Orban ma non sta dalla parte di Conte che è… - Simone30368948 : RT @davcarretta: Orban ha scritto un sms a Salvini per dirgli che lui sta dalla parte dell'Italia. Cioè che al Vertice Ue sta dalla parte… - infoitinterno : Recovery Fund: perché Orban appoggia l'Italia e invia un messaggio a Salvini? -

