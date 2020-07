Milan, c'è un ostacolo arduo per il riscatto del bomber 2020 Rebic (Di lunedì 20 luglio 2020) LA FIORENTINA Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport, quando quattro estati fa la Fiorentina vendette Rebic alla società tedesca si riservò un diritto sulla rivendita del 50%. Tanto per ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Splendido finale di stagione di #Pioli. Sta realizzando una rimonta inaspettata, dando gioco e identità al #Milan.… - Inter : ??? | INTERVISTA 'Volevamo i tre punti, potevamo fare meglio. Ora dobbiamo recuperare più velocemente possibile e g… - FBiasin : Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non po… - sportli26181512 : On this day - 20 luglio 2017: Bonucci diventa un giocatore del Milan: Il 20 luglio del 2017, esattamente 3 anni fa,… - Ibraico : A livello di gioco, tra il #Milan di Pioli e la juve di sarri C’È UN ABISSO. UN ABISSO. #JuveLazio -