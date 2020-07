Michel Martone: "Capisco Laura Castelli, anch'io fui travolto da un'onda mediatica" (Di lunedì 20 luglio 2020) “È accaduto anche a me di essere travolto da un’onda mediatica. Capita di sostenere posizioni ragionevoli e poi queste vengono travisate a scopi politici. È un male del nostro Paese”. Michel Martone ricorda in un’intervista all’Huffpost quando nel 2012 da vice ministro del Lavoro disse così: “Dobbiamo iniziare a far passare messaggi culturali nuovi, dobbiamo dire ai nostri giovani che se non sei ancora laureato a 28 anni, sei uno sfigato”. Quest’uscita provocò da subito una marea di reazioni indignate, le stesse che adesso stanno travolgendo il viceministro dell’Economia Laura Castelli perché in tv ha sostenuto che “se una persona decide di non ... Leggi su huffingtonpost

L'ex ministro del Lavoro Michel Martone ricorda la sua esperienza nel 2012: "Si sostengono posizioni ragionevoli che poi vengono travisate. E' un male del nostro Paese" “È accaduto anche a me di ...

