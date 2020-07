Meteo Roma del 20-07-2020 ore 06:10 (Di lunedì 20 luglio 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi sia questa mattina che il pomeriggio locale acquazzoni o temporali non si escludono sull’arco Alpino tra il pomeriggio e la sera alle Centro Italia cieli in prevalenza sereni nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni associati ampie schiarite anche in serata in nottata alle Sud Italia nubi sparse con locali piogge tra Calabria e Sicilia Orientale instabilità un aumento al pomeriggio con possibili temporali specie sulle zone interne di Calabria e isole maggiori più asciutto altrove miglioramenti ovunque stasera la notte temperature minime in calo massime in generale rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 20-07-2020 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - zazoomblog : Meteo Roma domani martedì 21 luglio: cielo sereno - #Meteo #domani #martedì #luglio: - MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - Affaritaliani : Meteo 21 luglio: tregua finita torna il super caldo: massima a 33 gradi - quartomiglio : CALDO INTENSO alle porte: punte fino a 36 GRADI -