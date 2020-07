Le prime pagine di oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) La riunione del Consiglio Europeo, la morte di Giulia Maria Crespi, e le scadenze fiscali dei prossimi giorni Leggi su ilpost

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: Carmine, il deserto da Covid. Psicosi e mascherine dopo gli undici contagi: «Non è ancora finita, vogliamo sapere la verità». Il reportage. Viaggio ...La riunione del Consiglio Europeo e la trattativa fra i vari paesi per trovare un accordo sugli aiuti economici per affrontare la crisi provocata dalla pandemia da coronavirus sono in apertura su tutt ...