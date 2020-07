Lamorgese attesa a Lampedusa. E scatta la protesta: "Governo complice di sbarchi" (Di lunedì 20 luglio 2020) Roberto Chifari Oggi sull'isola di Lampedusa è attesa la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, polemiche sulla gestione degli sbarchi da parte del Governo italiano. Il sindaco Martello: "Ho invitato Conte, ma non mi ha risposto" La tensione a Lampedusa è alta perché gli sbarchi, finito il lockdown legato all'emergenza sanitaria, sono ripresi senza sosta. "Il Governo è complice degli scafisti e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché non si è mai bloccato nulla. Gli sbarchi continuano". Le parole forti, che sanno di una vera e propria denuncia, sono di Angela Maraventano, ex senatrice leghista di Lampedusa, a capo di una ... Leggi su ilgiornale

Andyphone : RT @francescatotolo: “Il governo è complice degli scafisti e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché non si è mai bloccato n… - dall_daniele : RT @francescatotolo: “Il governo è complice degli scafisti e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché non si è mai bloccato n… - francescatotolo : “Il governo è complice degli scafisti e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché non si è mai bloccat… - NuovoSud : Lamorgese attesa a Lampedusa, striscione in piazza: 'Scafisti' - notizieit : Lamorgese attesa a Lampedusa, protesta 'Scafisti' -