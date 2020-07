Kaze and the Wild Masks balza su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi, SOEDESCO e lo studio PixelHive hanno annunciato che il platform in stile anni ’90 Kaze and the Wild Masks arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam. Il platform con grafica pixel art balzerà nei negozi sia in versione digitale che fisica. Sarà disponibile una demo per Xbox One durante il Summer Game Fest di Xbox One, da domani / oggi fino al 27 luglio. André Schaan, amministratore delegato dello studio brasiliano PixelHive, è entusiasta nel vedere il gioco sbarcare su console. “Fin dalle prime fasi dello sviluppo, abbiamo sempre avuto in mente una versione del gioco per console. Kaze and the Wild Masks ... Leggi su gamerbrain

