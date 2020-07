Daydreamer anticipazioni: SANEM e CAN solo amici? (Di lunedì 20 luglio 2020) La scoperta degli intrighi di Emre (Birand Tunca) e Aylin (Sevcan Yasar) porterà Can Divit (Can Yaman) a prendere una clamorosa decisione sul suo rapporto con SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 21 luglio 2020Vediamo quindi in quale maniera si complicherà tutta la situazione… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can rompe con SANEM!!! In base a quanto indicato dalle anticipazioni, si apprende che tutto comincerà quando SANEM si troverà costretta a confessare a Can di aver rubato una cartella per conto di Emre al termine del suo primo giorno di lavoro alla Fikri Harika (ciò in cambio di ... Leggi su tvsoap

