Coronavirus nel Lazio: i dati aggiornati al 19 luglio, la situazione Comune per Comune (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 19 luglio non si è fortunatamente registrato alcun nuovo caso. Il numero complessivo dei guariti è rimasto stabile a 945, il numero delle persone attualmente positive è stabile a 74, mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è scesa al 97%. Va sottolineato che nelle ultime settimane la maggior parte dei nuovi casi sono dovuti alla riapertura dei voli internazionali. Tutto il sacrificio degli italiani di settimane di lookdown rischia di essere completamente vanificato dalla scelta irresponsabile del governo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

