Chievo Verona, lesione del semitendine della tibia per Giaccherini. Il comunicato (Di lunedì 20 luglio 2020) Come riportato dal bollettino medico del Chievo Verona, arriva un lungo stop per Emanuele Giaccherini che si ferma a causa di una lesione del semitendine della tibia. Questo il comunicato del club clivense: “L’A.C. ChievoVerona comunica che durante la partita di Serie BKT giocata venerdì 17 luglio allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia, il calciatore Emanuele Giaccherini ha riportato una lesione del semitendine sinistro a livello della sua inserzione distale sulla tibia. La visita alla quale è stato sottoposto oggi il centrocampista gialloblù, non ha evidenziato la necessità ... Leggi su alfredopedulla

AlbanoAntonio : @riotta Vinto sul campo dai cartonati con Palermo e Chievo Verona.... #vipiacevincerefacile - IntErZLN : @Rob_Juv @juventina____ @fitti1988 Ed abbiamo più Champions della tua squadretta, ben 3 Champions in più. Avete lo… - Ugo98808718 : @PresiCampedelli Sono rimasto deluso del Vostro modo di fare. Avete rovinato la grande favola del Grande Chievo Ver… - ShaaDZF : @ZiROMELU @yxMaaTT L’unica differenza tra noi e voi quest’anno puahahahahahahhahaahhahahahahahahahahahahahahahahaha… - SalahFanV1 : The laundry list is as follows: Spezia (56), Pordenone (55), Frosinone (53), Cittadella (52), Salernitana (51), Pis… -