Chester Bennington: tre anni dalla scomparsa (Di lunedì 20 luglio 2020) Un cantante irripetibile Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park, una delle band più importanti di questi primi vent’anni di XXI secolo, si è tolto la vita esattamente tre anni fa. Per chi scrive, giovane uomo appartenente alla generazione dei cosiddetti Millennials, e per molti suoi coetanei, questo evento ha lasciato un solco profondo. Perché Chester era, almeno musicalmente parlando, una sicurezza. Dal 2000, anno di uscita del fortissimo e fortunatissimo Hybrid Theory, a quel maledetto 20 luglio 2017 la voce del cantante originario di Phoenix, Arizona, era sempre stata una costante compagna di vita per tutti i ragazzi e ragazze adolescenti nei primi anni 2000. I Linkin Park erano i nostri fratelli maggiori, band facente parte dell’ultima ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Diceva Jung che conoscere la propria oscurità è il metodo migliore per affrontare le tenebre degli altri. Chester Bennington è stato uno dei migliori parolieri della sua generazione ad aiutare il suo ...

Diceva Jung che conoscere la propria oscurità è il metodo migliore per affrontare le tenebre degli altri. Chester Bennington è stato uno dei migliori parolieri della sua generazione ad aiutare il suo ...