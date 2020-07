Almeno 4 vantaggi connessi all’aggiornamento iOS 14 che conosciamo già (Di lunedì 20 luglio 2020) Manca ancora un po' di tempo all'esordio ufficiale dell’aggiornamento iOS 14 sul mercato, ma già oggi 20 luglio possiamo concentrarci su alcuni plus davvero interessanti connessi al pacchetto software. Ad esempio, le chiamate in entrata non ci disturberanno più, nel caso in cui dovessimo essere impegnati sul altre attività. Tuttavia, ci sono anche altri aspetti che possiamo prendere in considerazione, secondo quanto raccolto in queste ore. Tutti i plus connessi all'utilizzo di iPhone con aggiornamento iOS 14 In particolare, l’upgrade quando saremo nel mezzo dell'utilizzo di un iPhone con telefonata in arrivo, non prenderà più il controllo del display del device, soprattutto nel caso in cui dovesse trattarsi di una chiamata di spam che non ci interessa. Le chiamate telefoniche vengono visualizzate ... Leggi su optimagazine

Finalmente l'Inter è tornata! Conte sta lavorando bene, ora va accontentato sul mercato

Non è ancora una grande squadra ma possiamo comunque dire che dopo anni di lontananze siderali dalla vetta la squadra nerazzurra ha potuto almeno provare a dire la ... aritmeticamente quarta con 14 ...

