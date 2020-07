Vertice Ue in bilico, l'ultima proposta dei Paesi "frugali": 350 miliardi di aiuti e 350 di prestiti (Di domenica 19 luglio 2020) Un Risiko infernale, giocato sull'orlo dell’abisso. Cala la sera su Bruxelles e del Vertice europeo dei record, arrivato al suo terzo giorno di frenetiche trattative, non si vede la fine . Tutto resta... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Vertice bilico Il vertice sul Recovery Fund è in bilico AGI - Agenzia Italia Recovery fund, vertice Ue in bilico. Conte attacca Rutte: «Se crolla tutto ne risponderai»

Vertice Ue in bilico, i Frugali non cedono sugli aiuti

Un Risiko infernale, giocato sull'orlo dell'abisso. Cala la sera su Bruxelles e del vertice europeo dei record, arrivato al suo terzo giorno di frenetiche trattative, non si vede la fine. Tutto resta ...

