Vertice Ue, Conte: «Cauto ottimismo». Rutte apre. Paesi “frugali” verso ok a 390 miliardi di sussidi per Recovery Fund (Di domenica 19 luglio 2020) Il premier portoghese Costa: «Sul tavolo un accordo da 700 miliardi di euro». Ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere, tra cui l’ammontare dei finanziamenti e la ripartizione tra sussidi e prestiti dei fondi che dovrebbero essere stanziati per il Recovery Fund. La plenaria slitta ancora Leggi su ilsole24ore

