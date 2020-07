Tragedia nel calcio femminile: morta a 22 anni Alina Seeber (Di domenica 19 luglio 2020) Alina Seeber, calciatrice ventiduenne in forza al Pfalzen-Natz, squadra di Eccellenza altoatesina, è morta all’età di 22 anni a causa di un aneurisma cerebrale. La calciatrice aveva avuto un passato anche sugli sci, con cui aveva gareggiato fino a tre anni fa per poi diventare istruttrice. “Abbiamo appreso la triste notizia dai vertici del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – ha dichiarato Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti -. A nome mio e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti, desidero esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia della ragazza e alla sua comunità sportiva”. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel La tragedia di Stava, 35 anni fa: il ricordo nel racconto dei vigili del fuoco di Lavis ilMulo.it Branduardi e il sorriso di Emanuela Loi: ‘In un mondo pulito ora sarebbe al mare’

“È sempre bello vedere un sorriso come questo, raggiante nella sua giovinezza, e che sa di felicità”. Sono le parole che il cantautore Angelo Branduardi utilizza per descrivere il volto di Emanuela Lo ...

Tragedia sul fiume Trebbia, 49enne di Cremona muore annegato

Cremona, 19 luglio 2020 - E' scomparso intorno a mezzogiorno nelle acque del Trebbia, tra le montagne del Piacentino. Un cremonese di 49 anni ha perso la vita annegando mentre faceva il bagno, nella z ...

