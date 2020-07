Solo tre morti da Covid in 24 ore. Non accadeva da febbraio (Di domenica 19 luglio 2020) Tre vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore. Non succedeva dallo scorso febbraio. I decessi (ieri erano stati 14) sono così saliti a 35.045. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. Un decesso è stato registrato in Veneto, uno nel Lazio e uno in Basilicata. Sui 35.045 morti complessivi dall'inizio della pandemia, 16.788 sono avvenuti in Lombardia. Dopo alcuni giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore: per un ricalcolo della Regione Molise sono 219 e non 218 (ieri erano stati 249) per un totale di 244.434. I guariti, dopo i 143 di oggi (ieri 323), sono in tutto 196.949 mentre le infezioni in corso hanno registrato un -72 (ieri -88) e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva ... Leggi su agi

