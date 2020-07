Smartphone, la lista di modelli che emanano più radiazioni: sfilza di Xiaomi (Di domenica 19 luglio 2020) Alcuni Smartphone pare abbiano un’emissione di radiazioni maggiore alla media e si possono definire maggiormente pericolosi Negli ultimi tempi, soprattutto con l’arrivo del 5G, uno dei temi che tiene maggiormente banco in campo di tecnologia sono le radiazioni che emanano gli Smartphone. In molti potrebbero voler conoscere il valore SAR, il quale indica quante radiazioni … L'articolo Smartphone, la lista di modelli che emanano più radiazioni: sfilza di Xiaomi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

EEvienia : RT @illibraio: Social media, smartphone, computer sono strumenti dalle grandi potenzialità, ma il loro utilizzo eccessivo può provocare str… - BisonSabrina : RT @illibraio: Social media, smartphone, computer sono strumenti dalle grandi potenzialità, ma il loro utilizzo eccessivo può provocare str… - illibraio : Social media, smartphone, computer sono strumenti dalle grandi potenzialità, ma il loro utilizzo eccessivo può prov… - PalliCaponera : @Sibilla96034949 Se lo fai dallo smartphone la lista si ferma dopo un certo numero di schermate Per vederli tutti ti serve un pc - Investireoggi : iOS 14, la lista degli smartphone idonei e quelli che non si aggiorneranno -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone lista

Inews24

Un argomento molto discusso in rete riguarda le radiazioni che il corpo umano assorbe automaticamente quando è esposto ad un campo elettromagnetico che me lo smartphone. Le discussioni a riguardo sono ...Novità in arrivo che riguardano WhatsApp: come riportato da Tecnologia.Libero.it, è sparita la spunta blu nei messaggi vocali. In poche parole, dopo l’ultimo aggiornamento della instant chat di Mark Z ...