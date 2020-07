Serie A, oggi si chiude la 34esima giornata: ecco il programma (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo il big match tra Roma e Inter, si chiude oggi la 34esima giornata di Serie A con Juventus-Lazio, sfida ad alta quota. Questo il resoconto: SABATO 18 LUGLIOOre 17:15 – Hellas Verona-Atalanta 1-1 Ore 19:30 – Cagliari-Sassuolo 1-1 Ore 21:45 – Milan-Bologna 5-1 DOMENICA 19 LUGLIO Ore 17:15 Parma-Sampdoria 2-3 Ore 19:30 Brescia-Spal 2-1 Ore 19:30 Fiorentina-Torino 2-0 Ore 19:30 Genoa-Lecce 2-1 Ore 19:30 Napoli-Udinese 2-1 Ore 21:45 Roma-Inter 2-2 LUNEDI’ 20 LUGLIOOre 21:45 Juventus-Lazio L'articolo Serie A, oggi si chiude la 34esima giornata: ecco il programma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

