Parma, D’Aversa: «Abbiamo smesso di giocare. La rimonta ci serva da lezione» (Di domenica 19 luglio 2020) Roberto D’Aversa ha commentato la sconfitta subita contro la Sampdoria: le dichiarazioni dell’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Sampdoria «Abbiamo fatto un primo tempo tra i migliori di questo campionato, potevamo arrotondare il risultato dopo il 2-0. Abbiamo subito gol alla prima occasione e Abbiamo smesso di giocare e vincere duelli, come spesso ci succede in questo periodo. Nel primo tempo non c’è stata storia, e invece siamo qui a parlare di una partita persa. Molto probabilmente è frutto del periodo, è inspiegabile che dopo un gol su corner ci si sciolga così. Ci deve far riflettere e servire di ... Leggi su calcionews24

