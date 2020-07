Napoli-Udinese, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Gotti (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ospita l’Udinese allo stadio San Paolo per il 34° turno del campionato di Serie A, dopo il pareggio con il Bologna. Rino Gattuso per la sfida ai friulani dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo, mentre tornano dal primo minuto Dries Mertens e Lorenzo Insigne tenuti inizialmente in panchina nel match del Dall’Ara. LE formazioni ufficiali Napoli (4-3-3) – Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso. Udinese – in attesa L'articolo Napoli-Udinese, formazioni ufficiali: le scelte di ... Leggi su anteprima24

