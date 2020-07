Marco Bocci: "Ho scoperto di avere l’herpes al cervello dopo un tremendo incidente in macchina” (Di domenica 19 luglio 2020) “Sono stato vittima di un terribile incidente. Proprio quell’incidente ha reso palese, ha slatentizzato la mia malattia, ne ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi, herpes al cervello, che altrimenti avrebbe avuto un corso dall’esito irreversibile”. Marco Bocci, in un’intervista al Corriere della sera, ricorda quanto avvenuto il primo maggio del 2018. L’attore ha deciso di raccontare la sua drammatica avventura in un monologo teatrale, “Lo Zingaro”, in scena mercoledì 22 luglio al Teatro d’Annunzio di Pescara. Nello spettacolo, Bocci fa un parallelismo tra quanto accaduto a lui e l’incidente che costò la vita al pilota Ayrton Senna “Era il primo maggio 1994. Avevo 15 ... Leggi su huffingtonpost

