La Germania tenta di mediare fra Grecia e Turchia (Di domenica 19 luglio 2020) Da quando, a fine febbraio, la Turchia ha riaperto per alcuni giorni la rotta balcanica come ritorsione nei confronti dell’Unione Europea per il mancato supporto diplomatico nella crisi di Idlib, i rapporti con la Grecia si sono deteriorati significativamente, raggiungendo nuovi minimi con regolarità e periodicità. L’episodio più grave è avvenuto il 21 maggio, quando un … La Germania tenta di mediare fra Grecia e Turchia InsideOver. Leggi su it.insideover

NicolaBellu : @aspide_l La Germania tenta la soluzione Salomonica, ma oggettivamente la cialtronaggine italiana è insostenibile! #iostoconRutte - Massimo53502343 : @dgiorgio73 @ugomagri @mattiafeltri Ci mancherebbe, ma anche la Germania, quando le viene permesso, tenta qualche magheggio: tipo KfW... - AnonimoVacanza : @_olddreamsign Oddioo... Spero non accada anche con UK e Germania??. Ah... Beh questo è un problema, tu tenta comunq… - NicolasssNicola : @gbagbocolabo @France24_fr Durante la seconda guerra mondiale la Germania ha cercato di comandare l’Europa con le a… - PeluchaM : @GoodbyePopulism @Maxkent55 @gustinicchi @GenFlynn No tranquillo aspettiamo la Cina comunista eh... quella che ha i… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania tenta Ue, Merkel presenta il semestre di presidenza della Germania Il Foglio De Volkskrant. Ecco come il cofondatore dei 'Caschi Bianchi' ha rubato i soldi destinati alla Siria

Mentre i governi occidentali aprivano i loro portafogli per i sedicenti 'caschi bianchi' la controversa "organizzazione di salvataggio" in Siria, il loro co-fondatore ha usato i soldi per arricchire i ...

Conte,maggioranza Paesi difende progetto Ue contro pochi

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - "Continua il negoziato. Da una parte la stragrande maggioranza dei Paesi - compresi i più grandi Germania, Francia, Spagna, Italia - che difendono le istituzioni europee e ...

Mentre i governi occidentali aprivano i loro portafogli per i sedicenti 'caschi bianchi' la controversa "organizzazione di salvataggio" in Siria, il loro co-fondatore ha usato i soldi per arricchire i ...(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - "Continua il negoziato. Da una parte la stragrande maggioranza dei Paesi - compresi i più grandi Germania, Francia, Spagna, Italia - che difendono le istituzioni europee e ...