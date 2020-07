Juventus Lazio, tre titolarissimi in dubbio: Chiellini ancora out (Di domenica 19 luglio 2020) Juventus Lazio – Domani sera sarà il match degli assenti. Quello che, soltanto qualche settima fa, sarebbe stato lo scontro diretto si giocherà con le squadre in emergenza Simone Inzaghi gli uomini contati ed una panchina cortissima mentre i padroni di casa sono in ansia per le condizioni di alcuni titolari. Si tratta di Bonucci, De Ligt e Bentancur. Out, invece, sarà sicuramente Giorgio Chiellini. Juventus Lazio: le condizioni degli acciaccati Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa, ha parlato di come stanno i suoi. La sfida contro la squadra di Lotito sarà fondamentale per l’obiettivo scudetto ma anche per il suo futuro. Da giorni, l’ex Napoli è fortemente in discussione per non aver ottenuto la vittoria nelle ultime tre partite.Le ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : #JuveLazio STORY ????2016, quell'uno-due di @PauDybala_JR Ve lo raccontiamo sul nostro sito e sulla nostra App! ????… - juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister #Sarri. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale (Only for P… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - Verso Juventus-Lazio, Del Piero rievoca la sua punizione del 2012 - TifosiBN : ???? #Sarri: 'Voglio andare avanti con la #Juve' ?? -