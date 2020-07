GP Spagna Jerez 2020, Dovizioso: “Sono felicissimo, ma ho fatto tanta fatica” (Di domenica 19 luglio 2020) “Sono felicissimo, ma anche affaticato per poter esserlo ancora di più. E’ incredibile essere qui sul podio, abbiamo fatto un grosso lavoro grazie al team”. Lo ha dichiarato Andrea Dovizioso al termine del Gran Premio di Spagna di MotoGP in cui il pilota della Ducati è riuscito a salire sul gradino più basso del podio: “E’ stata una gara durissima – spiega il pilota forlivese al traguardo di Jerez – Ho fatto tanta fatica a guidare, ma sono riuscito a mantenere le prestazioni nonostante il degrado delle gomme”. Leggi su sportface

