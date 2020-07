F1, Sainz: "Pronto al 2021, voglio aiutare la Ferrari" (Di domenica 19 luglio 2020) BUDAPEST - " Mi motiva tantissimo andare in una squadra come la Ferrari che forse non è nel migliore momento. Mi piace andare per dare il mio input e per dare una mano ". Lo ha detto Carlos Sainz , ... Leggi su corrieredellosport

Duck170 : RT @OA_Sport: F1, Carlos Sainz: “Sono pronto per dare il mio contributo alla Ferrari nel 2021. Con Leclerc ho un buon rapporto” https://t.c… - ansacalciosport : F1: Sainz 'pronto per il 2021, voglio aiutare la Ferrari'. Spagnolo pronto per prossimo anno: 'Con Leclerc bel rapp… - DomenicoCatal19 : @SkySportF1 Sainz è pronto per la Ferrari peccato che ancora non ha capito che andrà a guidare la Fiat topolino col… - OA_Sport : F1, Carlos Sainz: “Sono pronto per dare il mio contributo alla Ferrari nel 2021. Con Leclerc ho un buon rapporto” - apetrazzuolo : F1 - Sainz: 'Pronto per il 2021, voglio aiutare la Ferrari' -