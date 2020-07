Anticipazioni Una Vita venerdì 24 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Venerdì 24 luglio 2020 – Il debutto di Carmen: Ramon vuole dare a Carmen le stesse chance di qualunque altra signora di buon rango. Ragion per cui decide di presentarla in società in modo che sia ben accetta dalle altre signore dalle sfere superiori. Tutto però non va come previsto e l’uomo è costretto a rivedere le sue buone intenzioni. La prima a scontrarsi con lui sarà la stessa Carmen che avvertirà nel suo comportamento qualcosa di morboso che la spaventa. A niente serviranno le parole dell’uomo che cercherà in tutti i modi di farle capire i suoi buoni propositi. L'articolo Anticipazioni Una Vita venerdì 24 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

