Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 07:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 17 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio al via oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo sul tavolo in modo dei fondi europei per la ripresa POS covid forte Intesa tra Conte Macron nella direzione di una risposta ambiziosa immediata e fuori dalle regole la pretesa di avere il vetro sui piani di forme dei singoli paesi come vorrebbe L'Olandese rotta afferma il premier italiano Il decreto bilancio è stato approvato definitivamente diventa legge il Senato ha confermato ieri la fiducia al Governo sul provvedimento con 159 voti a favore 121 contrari il decreto prevede interventi per 55 miliardi di euro mai come in questo momento il governo sta lavorando con compattezza pensando a un unico fine la tutela del cittadino commenta Di Maio i decessi accertati da coronavirus in Italia supera ogni 35.000

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 231 nuovi casi. Iss: “Lieve aumento dei contagi” Fanpage.it Emergenza Covid-19, un nuovo focolaio a Savona, 18 persone positive in un ristorante

Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato a Savona. Secondo le prime notizie, il focolaio è stato individuato in un ristorante del centro cittadino. Dopo 100 tamponi sono 18 le persone risultate ...

Trump contrario a mascherina obbligatoria. Altri 77.638 casi in Usa

Ma parlando a Fox News, il presidente americano ha dichiarato di non essere d'accordo con l'obbligo nazionale, perché le persone devono avere "certe libertà".

