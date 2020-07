Tim smentisce di aver ricevuto da De Laurentiis proposte per i diritti tv di Serie A (Di sabato 18 luglio 2020) Tim smentisce che ci sia una proposta per sviluppare il canale della Serie A, come scritto ieri da Milano Finanza. E nega di essere stata coinvolta in incontri con i presidenti di club. «Tim precisa che sono da considerarsi destituite da ogni fondamento le ricostruzioni riportate nell’articolo e, in particolare, ad oggi non risulta nessuna proposta per la distribuzione di contenuti in accordo con la Lega Serie A. A tal proposito, si precisa che Tim non è stata coinvolta in incontri con i presidenti dei club calcistici». L’indiscrezione emersa ieri raccontava che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe strutturato con Carlo Nardello, chief strategy della Tim e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, un canale sul quale distribuire la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tim smentisce di aver ricevuto da De Laurentiis proposte per i diritti tv di Serie A L’indiscrezione era trapelata… - filippo898 : RT @CalcioFinanza: Tim smentisce: «A oggi nessuna proposta per diritti tv Serie A» - news24_napoli : Serie A, Tim smentisce MF-Milano Finanza: destituite di ogni fondamento… - sportli26181512 : #Media #Notizie Tim smentisce: «A oggi nessuna proposta per diritti tv Serie A»: Si stringono i tempi per la partit… - CalcioFinanza : Tim smentisce: «A oggi nessuna proposta per diritti tv Serie A» -