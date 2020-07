Samsung Galaxy Note 20: nuove immagini e caratteristiche | Rumors (Di sabato 18 luglio 2020) Trapelate online immagini e caratteristiche dei nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, smartphone dei quali sapremo di più in occasione dell’evento Unpacked fissato per il 5 agosto Il famoso leaker Evan Blass diffonde online immagini e scatti dei nuovissimi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, le varianti con pennino dei top di gamma Samsung. Da queste possiamo osservare attentamente la parte posteriore e anteriore del nuovo dispositivo. Ricordiamo infatti che la variante standard – quella mostrata in foto – si differenzia da quella Ultra per la presenza di uno schermo flat e di un hardware meno all’avanguardia. In ogni caso, i due dispositivi ... Leggi su tuttotek

