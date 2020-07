Sale l’indice di trasmissione Rt in Italia. Ecco perché non è (necessariamente) una brutta notizia (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio) Speciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che monitora lo stato dell’emergenza dovuta al nuovo Coronavirus, in Italia si registra un Rt appena al di sopra di 1. Così torniamo a leggere titoli preoccupanti. In sostanza sarebbe salito il rischio di contagio. Ma è davvero così? Non proprio. Tanto per cominciare l’indice di trasmissione (Rt), dipende dai casi registrati diversi giorni prima della sua rilevazione. Partendo da un numero elevato di contagi, quando avviene un calo repentino, Rt sarà vicino allo zero. Viceversa, con pochi casi (ovvero la situazione Italiana nelle ultime settimane), è sufficiente ... Leggi su open.online

