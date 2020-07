Rizzoli: «Troppi rigori? Il problema c’è, ma va affrontato tutti insieme» (Di sabato 18 luglio 2020) Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, ha voluto rispondere con una lettera sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, in una lettera di risposta a La Gazzetta dello Sport, si è espresso sulla questione relativa ai falli di mano: «Oggi, infatti, la regola – si legge ancora sulla Rosea – continua evidentemente a punire i falli volontari, ma stabilisce inoltre dei criteri di punibilità anche di ciò che non è volontario. Ci si poteva aspettare, quindi, un aumento dei calci di rigore ma non credo sia corretto imputare tutto al cambiamento della regola. … Il problema c’è. Sono convinto che vada affrontato tutti assieme». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

