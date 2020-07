Rabiot: “La nostra classifica è buona. Con la Lazio è una gara importante” (Di sabato 18 luglio 2020) Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista della super sfida di lunedì sera tra la Juventus e la Lazio: “Penso che contro il Milan sia accaduto qualcosa di atipico, a se stante, qualcosa di difficile da spiegare, che non è razionale. Per il resto è vero che dobbiamo gestire meglio le partite e può essere che sia dovuto al momento in cui siamo un po’ più in difficoltà, abbiamo meno il controllo del pallone e sono venute fuori queste partite, ma ad esempio contro l’Atalanta abbiamo reagito bene e ci siamo ripresi. Anche contro il Sassuolo che è un avversario difficile non abbiamo perso, quindi è vero che avremmo potuto gestire meglio certi momenti, ma non c’è nulla di catastrofico”. L’ex ... Leggi su alfredopedulla

