Lo striscione razzista dei fascisti di Foro 753: 'No ai migranti infetti' (Di sabato 18 luglio 2020) Si definiscono 'Foro 753 - Associazione culturale', ma sono l'ennesimo covo di fascisti. fascisti e razzisti che oggi, davanti alla sede dell'ospedale militare al Celio dove sono stati trasferiti i 13 ... Leggi su globalist

