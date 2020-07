L'indagato dem Antonio Rosati in pole per Eur Spa (Di sabato 18 luglio 2020) La politica, si sa, è l'arte del possibile, ovvero quella virtù che trasforma l'impossibile in reale. E così, se confermate le indiscrezioni sulle nuove nomine ai vertici di Eur spa, previste in seno all'Assemblea dei soci di lunedì prossimo, si potrà dire che si alza un sipario assai inquietante sull'imminente campagna elettorale per il Campidoglio. Copiando il vecchio, e assai consolidato, manuale Cencelli, Alberto Sasso, vicino ai Cinque Stelle dovrebbe essere riconfermato alla presidenza, mentre in pole per la carica di amministratore delegato ci sarebbe Antonio Rosati. Fedelissimo di Zingaretti, già assessore ai tempi in cui il segretario Dem era Presidente della Provincia di Roma e ppi alla guida dell'Arsial, l'agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura. Si torna insomma alla Prima ... Leggi su iltempo

Fedelissimo di Zingaretti, già assessore ai tempi in cui il segretario Dem era Presidente della Provincia di Roma ... che il neo amministratore delegato in pectore, Rosati, sia indagato, al pari di ...

