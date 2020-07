John Lewis è morto: lottò con Martin Luther King per i diritti civili. Obama: “Era un eroe” (Di sabato 18 luglio 2020) “Apostolo della non violenza”, scrive il New York Times. “Leggenda dei diritti civili” per la CNN. Secondo il Time, “la sua morte rappresenta la fine di un’era”. Così le principali testate americane danno la notizia della scomparsa di John Lewis, storico attivista per i diritti civili e membro del Congresso. Lewis, che vantava la stretta conoscenza con Martin Luther King, aveva 80 anni. Recentemente, aveva dato la sua benedizione al movimento di protesta Black Lives Matter, sorto dopo la morte di George Floyd. Una vita per la libertà e la giustizia Nancy Pelosi, portavoce della Camera dei Rappresentanti, ha confermato la morte di Lewis ... Leggi su thesocialpost

francescocosta : John Lewis era una delle persone più coraggiose, ambiziose e altruiste nelle cui vite io mi sia mai imbattuto. Un e… - matteorenzi : Ci ha lasciato John Lewis. Obama lo ha giustamente definito uno degli eroi dell’America di oggi. Averlo incontrato… - Corriere : Usa: morto John Lewis, pioniere dei diritti civili degli afroamericani - dippolitowilma : RT @matteorenzi: Ci ha lasciato John Lewis. Obama lo ha giustamente definito uno degli eroi dell’America di oggi. Averlo incontrato è stata… - Lbr27T : RT @matteorenzi: Ci ha lasciato John Lewis. Obama lo ha giustamente definito uno degli eroi dell’America di oggi. Averlo incontrato è stata… -