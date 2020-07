Incidente mortale sulla A10 vicino Genova in scambio carreggiata causa lavori (Di sabato 18 luglio 2020) Incidente mortale in A10 all’altezza di Prà,a Genova, per un tamponamento tra un camion e una macchina in un tratto dove c’è uno scambio di carreggiata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il conducente della macchina non c’è stato nulla da fare. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si sono formati due chilometri di coda da entrambe le provenienze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica. Leggi su huffingtonpost

MariaGiuliaDelf : RT @ilsecoloxix: Sulla A10 #Genova - #Ventimiglia chiuso il tratto tra #GenovaAeroporto e #GenovaPra' in entrambe le direzioni a causa di u… - ilsecoloxix : Sulla A10 #Genova - #Ventimiglia chiuso il tratto tra #GenovaAeroporto e #GenovaPra' in entrambe le direzioni a cau… - b_baolo : Autostrade, A10 chiusa tra Aeroporto e Pra’ in entrambe le direzioni per un incidente mortale | L’… - Alessan23932244 : RT @HuffPostItalia: Incidente mortale sulla A10 vicino Genova in scambio carreggiata causa lavori - Fprime86 : RT @SkyTG24: Genova, incidente mortale sull'autostrada A10: coinvolti tir e auto -