Il dispetto di Trump a Clinton e Bush, ritratti spostati in una piccola sala (Di sabato 18 luglio 2020) Bill Clinton e George W. Bush cacciati dal Grand Foyer della Casa Bianca, l’atrio di ingresso della residenza presidenziale: su ordine di Donald Trump i loro ritratti sono stati relegati nella Old Family Dining Room, una piccola sala poco utilizzata e fuori dal circuito dei visitatori. Lo riportano alcune fonti alla Cnn.Che si tratti di un dispetto del tycoon allo ‘odiati’ Clinton e al critico Bush è più di un sospetto. Al posto dei quadri che li ritraggono sono stati piazzati i ritratti di due presidenti repubblicani: quello del poco conosciuto William McKinley, ssassinato nel 1901 e che dà il nome alla montagna più alta negli Stati Uniti, e quello del suo successore ... Leggi su huffingtonpost

