Gp Ungheria Ferrari, Binotto: "Non dobbiamo commettere errori" (Di sabato 18 luglio 2020) BUDAPEST - " Ciò che è successo nell'ultima gara in Austria è abbastanza chiaro: questi sono incidenti che non devono capitare. Per il nostro team è importante raccogliere piu' punti possibili" . Lo ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ?… - SkySportF1 : Le ipotesi sulle novità che dovrebbero essere presenti sulla SF1000 in Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - zazoomblog : Gp Ungheria Ferrari Binotto: Non dobbiamo commettere errori - #Ungheria #Ferrari #Binotto: #dobbiamo - infoitsport : F1, GP Ungheria 2020: Sergio Perez con la velocità più alta nelle prove libere, migliorano le Ferrari anche sull’as… - ansacalciosport : F1: Ungheria: Mercedes domina prime libere, Ferrari dietro. Doppietta Hamilton-Bottas, le rosse in ritardo di oltre… -