Consiglio Ue, il confronto riapre con una nuova proposta per il Recovery Plan che ‘piace’ (Di sabato 18 luglio 2020) Come premesso più volte, sapevamo di doverci confrontare con un Consiglio Europeo ‘ostico’, duro, lo stesso Conte ieri sera, al termine della prima giornata di lavoro ha riconosciuto che “ci sono molte divergenze e c’è quindi ancora tanto da lavorare…” Il presidente Michel propone una modifica al Recovery Dal canto suo, così come avare anticipato la Merkel ieri (“occorre saper giungere a compromessi”), Charles Michel – presidente del Consiglio Ue – ha buttato giù una proposta di compromesso relativo al Recovery Plan. A quanto sembrerebbe, del pacchetto iniziale, resterebbero complessivamente 750 mld di euro, con i trasferimenti che diminuirebbero da 500 a 450 mld, ed i prestiti invece suscettibili ... Leggi su italiasera

