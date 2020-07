Cagliari-Sassuolo, Zenga: “Bella reazione e pareggio meritato” (Di sabato 18 luglio 2020) “Abbiamo giocato contro una grande squadra che ultimamente fa gol e tira da tutte le parti, con noi non hanno creato alcuna occasione e hanno segnato da calcio d’angolo. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi e passivi, nella ripresa l’espulsione ci ha permesso di avere una reazione, i ragazzi sono riusciti ad andarsi a prendere un pareggio che ritengo meritato”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari Walter Zenga al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Sassuolo: “Devo riconoscere che il Sassuolo stava meglio di noi, lo dico con umiltà. Abbiamo i giocatori contati e dobbiamo preservare le forze – spiega il tecnico rossoblu ai microfoni di Sky Sport – per questo sono soddisfatto del pareggio. Con un ... Leggi su sportface

SkySport : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A - SkySport : CAGLIARI-SASSUOLO 1-1 Risultato finale ? ? #Caputo (12’) ? #JoaoPedro (63’) ?? - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Cagliari 0-1 Sassuolo #SSFootball - Moixus1970 : RT @Eurosport_IT: Il Cagliari (in 10) ferma il Sassuolo ?? #CagliariSassuolo | #SerieA - sardanews : Cagliari-Sassuolo 1-1, primo tempo negativo poi in dieci il grande orgoglio dei rossoblù di Zenga -