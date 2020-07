“Ambiente tossico e razzista”: la star Ellen DeGeneres nei guai. Ex impiegati denunciano (Di sabato 18 luglio 2020) Il sito Buzz lancia la bomba contro Ellen DeGeneres, citando undici ex impiegati che hanno preferito rimanere anonimi. Negli ultimi mesi ci sono stati licenziamenti per persone assenti per malattia o per gravi motivi familiari oppure altri sono andati via dopo commenti razzisti. Le accuse più pesanti vengono mosse contro i produttori esecutivi per “l’ambiente creato: tossico e razzista”. Non è tutto perché in mezzo c’è finita anche la conduttrice del talk Ellen DeGeneres “perché è suo il nome sullo show quindi ritengono che debba assumersene le responsabilità”. I produttori esecutivi Ed Glavin, Mary Connelly e Andy Lassner hanno subito risposto con una nota mandata al sito sostenendo in quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano

