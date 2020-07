Alto Adige, viola la quarantena e costringe all'isolamento 40 persone (Di sabato 18 luglio 2020) Un ragazzo di 24 anni, dopo essere risultato positivo al tampone, ha partecipato a una festa di laurea e ad aperitivi contagiando i familiari e molte altre persone. Rischia il reato di "epidemia colposa" Leggi su repubblica

