Twitch e la 'truffa' dell'esercito americano: bloccata pagina dei 'premi' che rimanda ad un form di reclutamento (Di venerdì 17 luglio 2020) L'esercito americano ha trovato qualcuno che gli ha messo i bastoni tra le ruote, e quel qualcuno è proprio Twitch. La piattaforma di streaming ha bloccato la pagina dell'esercito che rimandava ai "premi" perché di fatto, non c'era nessun premio in palio, solo un form dedicato al reclutamento.Un rapporto del sito web The Nation rivela che il canale Twitch dell'esercito americano pubblicava ripetutamente la possibilità di vincere un premio nella sua chat. Il premio era un controller Xbox Elite Series 2, tuttavia, cliccando su questo link, lo spettatore veniva ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Twitch truffa Twitch e la 'truffa' dell'esercito americano: bloccata pagina dei 'premi' che rimanda ad un form di reclutamento Eurogamer.it Twitch e la 'truffa' dell'esercito americano: bloccata pagina dei 'premi' che rimanda ad un form di reclutamento

L'esercito americano ha trovato qualcuno che gli ha messo i bastoni tra le ruote, e quel qualcuno è proprio Twitch. La piattaforma di streaming ha bloccato la pagina dell'esercito che rimandava ai "pr ...

L'esercito americano ha trovato qualcuno che gli ha messo i bastoni tra le ruote, e quel qualcuno è proprio Twitch. La piattaforma di streaming ha bloccato la pagina dell'esercito che rimandava ai "pr ...