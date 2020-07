Temptation Island, la frase di Anna fa discutere: “Viziata io? Ora smetto di lavorare e Andrea mi deve pure mantenere” (Di venerdì 17 luglio 2020) La coppia formata da Anna e Andrea è stata protagonista della terza puntata di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5. I due sono fidanzati da un anno e mezzo e tra loro si passano 10 anni di differenza: lei sogna il matrimonio e un figlio, mentre lui preferisce fare tutto “con più calma”. È stata proprio Anna a spingere Andrea a partecipare al programma e nel corso della serata è emerso il suo “piano diabolico“: far ingelosire Andrea per costringerlo ad avere un figlio insieme e realizzare il suo sogno di convolare a nozze. Così, giorno dopo giorno, Anna mette in atto la sua strategia, provocando Andrea con i tentatori. Lui però, pur essendo innamoratissimo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

