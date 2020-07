Se avanza lo Stato (padrone): così l’Italia sta rottamando l’idea di un mercato aperto (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Autostrade tornano di proprietà dello Stato, il Monte dei Paschi che non era mai Stato pubblico lo è diventato, l’Alitalia è ancora a carico dei contribuenti. Questo passo del gambero è sufficiente per dire che la nostra struttura economica si è rivelata riottosa verso il mercato e ha un atavico bisogno di Stato? Leggi su corriere

Matteo75223913 : RT @sa_cantone: Da MIE fonti (ognuno ha le sue): #Szoboszlai è un nuovo giocatore del #Milan. L'accordo è stato raggiunto con #Rangnick due… - pranista : Se avanza lo Stato (padrone): così l’Italia sta rottamando l’idea di un mercato aperto @dariodivico @Corriere - maudelconte : Se Avanza lo Stato (Padrone) @corriere - cunego_daniele : Se avanza lo Stato (Padrone) - Leggi qui: - EasyInve : 'Se avanza lo Stato padrone'. Oggi il pezzo da leggere è quello di @dariodivico. -

Ultime Notizie dalla rete : avanza Stato

Corriere della Sera

La Direttrice dell'organismo ha inoltre fatto presente che, mentre il mondo sta cercando cure per il Covid-19, la pandemia non è tra le priorità soprattutto perché, man mano che la crisi avanza, ...Indietro non si torna. La crisi economica innescata dal Covid-19 ha inciso pesantemente sui bilanci – già critici – dei Comuni italiani. Ma quelli che più hanno investito in politiche di sostenibilità ...