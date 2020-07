“Rosa di Rosa” – Un ciuri russu comu lu sangu sparsu (Di venerdì 17 luglio 2020) A trent’anni dalla scomparsa di Rosa Balistreri, giovedi 16 luglio alle ore 21 il Palazzo Cutore di AciBonaccorsi ha ospitato “Rosa di Rosa – Un ciuri russu comu lu sangu sparsu” di Antonio Luca Cuddè. Lospettacolo di musica, danza e recitazione vede l’adattamento e la regia di Berta Ceglie. Rappresentare unospettacolo su una donna cresciuta a sudore, fatica e musica sembrerebbe essere una sorta di documentariosulla condizione delle donne lavoratrici in Sicilia nel Novecento, invece no. “Rosa di Rosa – spiega Berta Ceglie – è la tessitura di uno scialle artigianale, fatto di colori e di tempo dedicato. Per ogni mano di maglia, un ricordo, un suono, un dolore, una carezza, una delusione. Sarebbe bello per ogni rabbia e sconforto poter ... Leggi su laprimapagina

